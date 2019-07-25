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25.07.2019 - 09:36

25 Temmuz Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. 614. Haftasını yaşayacak olan Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak?

25 Temmuz Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak?

Perşembe akşamları gerçekleştirilen Süper Loto çekilişine geri sayım başladı. Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden 21:15'te canlı yayınlanacak. Kazandıran numaralar, canlı yayın sonrasında MPİ sayfasında yerini alacak.

18 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

25 Temmuz Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak

6 bilen kişi sayısı : 5. Devir
5 bilen kişi sayısı : 59
4 bilen kişi sayısı : 3.490
3 bilen kişi sayısı : 77.142

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.911.101,70 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.307,75 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 225,45 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17,25 TL

 

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