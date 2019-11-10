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10.11.2019 - 19:09 | | AA

25 yaşındaki muhtar her yerde aranıyor! Kaybolmadan bir gün önce...

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 4 gündür haber alınamayan Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz'i (25) arama faaliyetleri sürüyor.

25 yaşındaki muhtar her yerde aranıyor! Kaybolmadan bir gün önce...

Alınan bilgiye göre, Çenesiz'in, 7 Kasım'da otomobilinin Mestanlı'ya yakın bir yerde farları ve pencereleri açık şekilde bulunması üzerine, amcası Yüksel Çenesiz, jandarma ekiplerine başvurdu.

Kayıp muhtarın bulunması için Killik, Gündoğdu, ve Mestanlı mahallelerinin arazi ve derelerinde arama faaliyetleri sürdürülürken Gördes ve Köprübaşı ilçelerinde de kamera incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

25 yaşındaki muhtar her yerde aranıyor Kaybolmadan bir gün önce...

Çenesiz'in bulunması için AFAD ve İzmir Deniz Polisi Kurbağa Adamları'ndan yardım istendiği belirtildi.

Aza Hüseyin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çenesiz'in kaybolmadan bir gün önce kendisinden araba istediğini söyledi.

Arabayı bir gün sonra getirdiğini belirten Turan, "Evde beraber oturduk çay içiyoruz. Bir telefon geldi. Başka birinin yanına gitti. Sabaha karşı mahallemizin karşısında bulunan fabrikada çalışan işçiler, arabayı yolda terk edilmiş halde bulmuşlar. Amcası Yüksel Çenesiz'e haber vermişler. Sonrasında Köprübaşı ilçesinde bir kafede gece saat 23.00'e kadar oturduklarını öğrendik. O gün bugündür kendisinden haber alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oğlundan haber alamayan ve büyük üzüntü yaşayan anne Hayriye Çenesiz ise bir an önce çocuğunun sağ olarak bulunmasını istediğini dile getirdi.

 

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