16.11.2019 - 18:49 | | DHA
25 yıl hapis cezası var! 4 ilin suç makinesi yakalandı
Kayseri polisi, 4 ilde çeşitli suçlardan hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 çocuk annesi Gülizar P.'yi (40) yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kayseri, Konya, Nevşehir ve Çorum'da, hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme olaylarına karışan ve hakkında kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Gülizar P.yi yakalamak için çalışma başlattı.
Bu kapsamda evli 8 çocuk annesi Gülizar P.nin merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan evine polis baskın düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan Gülizar P., Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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