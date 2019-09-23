250 bin vida kullanarak yaptığı Atatürk portresiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Arnavut sanatçı kimdir? 23 Eylül Hadi ipucu sorusu

Sevilen online bilgi yarışması Hadi, bu akşam 20:30'da oynanacak. Her gün büyük bir heyecana sahne olan Hadi yarışmasında ipucu sorusu da yayınlandı. Bir yandan joker kodu için de araştırmalar yapan yarışmacılar için 23 Eylül Hadi ipucu sorusunun cevabını derledik...



SORU



250 bin vida kullanarak yaptığı Atatürk portresiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Arnavut sanatçı kimdir?



CEVAP



Saimır Strati