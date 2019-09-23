23.09.2019 - 19:08 |
250 bin vida kullanarak yaptığı Atatürk portresiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Arnavut sanatçı kimdir? 23 Eylül Hadi ipucu sorusu
Son zamanların en eğlenceli oyunları arasında yer alan Hadi'nin bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili oldu. İşte büyük bir heyecanla beklenen 23 Eylül ipucu sorusunun yanıtı...
Sevilen online bilgi yarışması Hadi, bu akşam 20:30'da oynanacak. Her gün büyük bir heyecana sahne olan Hadi yarışmasında ipucu sorusu da yayınlandı. Bir yandan joker kodu için de araştırmalar yapan yarışmacılar için 23 Eylül Hadi ipucu sorusunun cevabını derledik...
SORU
250 bin vida kullanarak yaptığı Atatürk portresiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Arnavut sanatçı kimdir?
CEVAP
Saimır Strati