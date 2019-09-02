250 kilodan bir buçuk yılda 95 kiloya düştü!

Adapazarı Güneşler Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki ve 4 çocuk annesi olan Sevim Bal bir buçuk yıl önce vücut ağırlığının 250 kiloya ulaşması üzerine fil hastası (Lenfödem) olarak tedavi görmeye başladı. Aşırı obezite nedeniyle hayatı adeta kabusa dönen Bal, rahatsızlığı nedeniyle hiçbir ihtiyacını kendi karşılayamaz duruma geldi. Yaşadığı durum karşısında tedavi olmak istediğini dile getirerek yardım isteyen Bal’a İl Sağlık Müdürlüğü el uzattı. Hastanelerde en fazla 200 kilo olan hastalara göre tasarlanan ekipmanlar nedeniyle ameliyat olamayan Bal için özel bir çalışma yapıldı. Obezite cerrahisiyle ameliyat olan Sevim Bal bir buçuk yılda 250 kilodan 95 kiloya düştü.

Normal hayatına geri dönmenin mutluluğunu yaşayan Bal’ı evinde ziyaret eden Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, 155 kilo veren Bal’ı azminden dolayı tebrik etti. Öğütlü’ye Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi Uz. Dr. Jalan Şerbetçigil Ergönenç ile ekibi de eşlik etti. Aşırı kiloları nedeniyle yıllarca oturarak uyumak zorunda kaldığını, çocuklarının kendisine baktığını anlatan Bal, bu dönemde Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından takip edilerek sağlık hizmeti aldığını dile getirdi. Başta İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü olmak üzere, Uz. Dr. Jalan Şerbetçigil Ergönenç ve evde sağlık ekibine teşekkür eden Bal, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem ve Başkan Yardımcısı Op. Dr. Kubilay Gündoğdu’nun tedavisi için çok ilgilendiklerini dile getirdi.

“20 KİLOM KALDI"

Yeniden sağlığına kavuşması için vesile olan herkese dualar ettiğini ifade eden Sevim Bal, “Eşimi kaybettikten sonra ayaklarımda çıkan yaralar nedeniyle yürüyemez hale geldim ve aşırı kilo almaya başladım. Çocuklarıma ben bakmam gerekirken onlar bana bakmaya başladı. Hiçbir ihtiyacımı kendim karşılayamıyordum. Kilolar ayaklarımı çok kötü hale getirdi. Son bir çare sesimi duyurarak yardım istedim. Bu şekilde kalmak, yakınlarıma ve çocuklarıma yük olmak istemiyordum. Benimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarımız, hekimlerimiz yardımcı oldu. İl Sağlık Müdürlüğünün devreye girmesiyle tedavi sürecim başladı. Obezite ameliyatı sonrası doktorların tüm dediklerine uydum ve 250 kilodan bir buçuk yılda 95 kiloya düştüm. Şimdi ideal kiloma gelmem için 20 kilom kaldı. Allah’ın izniyle onu da vereceğim. Artık normal bir insan gibi her ihtiyacımı kendim karşılıyor, mutfakta yemek yapıyor, evimi temizleyebiliyorum. Ayaklarımla ilgili tedavilerim devam ediyor. Evde sağlık hizmeti devam ediyor. Şükürler olsun, bu halimden çok mutluyum” dedi.

DERİ SARKMALARINA ESTETİK

Hastanın durumuyla ilgili bilgi veren Uz. Dr. Ergönenç ise obezite ameliyatının ardından Sevim Bal’ın 4-5 ayda yürümeye başladığını ve bol bol yürüyerek hızla kilo verdiğini dile getirdi. Ergönenç, 155 kilo veren Bal’ın 20 kilo daha vermesinin ardından kol, bacak ve karın bölgesinde meydana gelen doğal deri sarkmalarının da estetik cerrahi ile alınması için planlama yapılacağını kaydederek, Evde Sağlık Hizmet ekibi tarafından hastanın takibinin devam ettiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, son yıllarda yoğun ilgi gören obezite cerrahisinin kilosu sağlığını tehdit eden, hayat konforunu ortadan kaldıran, tıbbi bir gereklilik halinde aşırı kilolarından kurtulamayan hastalar için önemli bir hizmet olduğunun altını çizerek, “Sevim Hanım’ın yaşadığı sıkıntılara hepimiz tanık olduk. Onun durumuna herkes gibi bizler de üzüldük. Gerekli girişimlerde bulunarak bu işi sonuçlandıran tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 46 yaşında bir insanı yeniden hayata bağlamaya vesile olduğumuz için ayrıca mutluyuz. Yapılan operasyonun ardından hekim arkadaşlarımı dinleyerek kilolarından kurtulan Sevim Hanımı bir kez daha tebrik ediyor, bundan sonraki hayatında da sevdikleriyle sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmesini diliyorum” diye konuştu.