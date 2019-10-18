255 bin paket kimyasal içeren çikolata ele geçti

Adrese baskın düzenleyen ekipler, 2 şebeke üyesini gözaltına alırken, yaptıkları aramalarda 255 bin paket zayıflama ilaçlarında kullanılan “Sibutramin” içerikli çikolata, bazı cinsel sağlık sorunlarında kullanılan “Sildenafil” içerikli 58 bin hap ile aynı içeriğe sahip bin 615 şişe jel, bin 907 şişe damla ve içeriği henüz belirlenemeyen 50 kilo jele el koydu.









Emniyette incelemeye alınan ürünlerden üzerinde “Teff tohumu içerikli” çikolata yazan ve içeriğinde “Sibutramin” tespit edilen paketlerin içerik yazısında, “kimyasal renklendirici içermez” yazısının yer alması dikkat çekerken, bu yıl polis tarafından ele geçirilen satışı yasak ilaç ve gıda takviyesi ürün sayısının ise 8 milyona ulaştığı öğrenildi. Ele geçirilen “Teff” tohumlu çikolataların içeriğinde tespit edilen ve birlikte kullanılması yasak olan kimyasallarla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nca geçen hafta yapılan “Hileli ürünler” açıklamasında Sildenafil ve Sibutramin içerikli bu tür gıda ürünlerine de yer verilmişti.



