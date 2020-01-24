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24.01.2020 - 17:16 |

26. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM'in sonuçları ne zaman açıklanır?

26. dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Polis Akademisi resmi sayfası sık sık kontrol ediliyor. Sürecin uzaması moralleri bozarken "26. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorusu sorulmaya devam ediyor.

26. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM'in sonuçları ne zaman açıklanır?

 

"26. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu günlerdir soruluyor. Binlerce öğrenci adayı sınava girdi artık sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Polis Akademisi'nden açıklama yapılıp yapılmadığı da sık sık kontrol ediliyor.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

26. dönem POMEM sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan bir açıklama yok. Adaylar yaklaşık iki aydır sonuçları beklerken yakın zamanda bir duyuru yapılması bekleniyor.

POMEM NEDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

 

 

 

 

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