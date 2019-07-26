Müslümanlar ve tüm İslam alemi için mübarek olan Cuma gününde namazlarını kılmak için vatandaşlar camilere gidecek. Peki 26 Temmuz Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da cuma namazı 13.00'te;

İstanbul'da cuma namazı 13.16'da;

İzmir'de cuma namazı 13.23'te kılınacak.

TÜM İLLERİN NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ