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20.08.2019 - 09:25| İHA

27 gündür kayıp olan kızın annesi isyan etti! "Hayatından endişe ediyorum"

Adana'da uyuşturucuya alıştırılan 15 yaşındaki kız çocuğu 27 gündür kayıp. Kızının tişörtüne sarılıp gözyaşlarına boğulan annesi, evladının hayatından endişe ediyor.

27 gündür kayıp olan kızın annesi isyan etti! "Hayatından endişe ediyorum"

40 yaşındaki Ayşe Aksu 20 yıl önce Hasan Tiryaki ile Gaziantep'te evlendi. Bu evlilikten 4 çocukları oldu. Ancak Aksu, eşi kendisine sürekli şiddet uyguladığı için ondan 5 yıl önce boşanıp Adana'ya yerleşti. Çocuklarına tek başına bakıp onları büyütmeye çalışan Aksu'nun 15 yaşındaki kızı H.N.T. bir süre önce 6 gün eve gelmedi. Anne park park dolaşıp kızını buldu ancak anne kızının uyuşturucuya alıştırıldığını öğrendi. Hemen kızını AMATEM'e götürerek tedavisini başlattı. Ancak bu da çare olmadı. Kız çocuğu 25 Temmuz günü akrabasına gittikten sonra bir daha eve dönmedi. Polise başvuran Ayşe Aksu, kızından 27 gündür haber alamadı.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Anne Aksu, kızının kendisine çok düşkün olduğunu, bu zamana kadar yaşaması halinde mutlaka eve döneceğini söyleyerek, "Ben artık kızımın hayatından endişe ediyorum. Ona bir şey olmasaydı mutlaka eve dönerdi. Bir kız çocuğu 25 gündür nerede kalır ne yapar. O gittiğinden beri ben yaşamıyorum. Ben kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım. Eşimden şiddet gördüm kaçtım buraya geldim. Gerekirse kızım için bu şehri de terk ederim" dedi.

Gözyaşları içinde kızına seslenen Aksu şöyle devam etti:

"Kızım beni izliyorsan ne olursan gel. Sana ne olduysa ben kabul ediyorum. Seni kaçıranlar getirip eve bıraksınlar onlardan şikayetçi olmayacağım. Yeter ki seni sağ salim evine getirsinler. Kızım ben seni çok özledim ne olur evine dön. Sen astım hastasısın. İlacın olmadan ne yapıyorsun."

Kızı astım hastası olduğu için onu kandırıp uyuşturucunun iyi geldiği söylenerek uyuşturucuya alıştırıldığını söyleyen anne Aksu, kızının tişörtüne sarılıp onu koklayarak gözyaşlarına boğuldu.

 

 

E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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