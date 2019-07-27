MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem27 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...
27.07.2019 - 21:18

27 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...

Milli Pİyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi sona erdi. 1239. Haftasını yaşayan Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte 27 Temmuz 2019 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

27 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi heyecanı sona erdi. 27 Temmuz günü Sayısal Loto'da kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın ile açıklanan numaralar haberimizde...

27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 - 18 - 19 - 20 - 29 - 46

Esenyurt'ta okulun çatısı alev alev yandıİstanbul Esenyurt'ta izolasyon çalışmaları devam eden ilk okulun çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Her şey yarım saat içerisinde oldu! Peş peşe...

Her şey yarım saat içerisinde oldu! Peş peşe...

Kan donduran olay! Tarlada bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Tarlada bebek cesedi bulundu

22 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti

22 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti

ATA AÖF üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber