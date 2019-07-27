27.07.2019 - 21:18
27 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...
Milli Pİyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi sona erdi. 1239. Haftasını yaşayan Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte 27 Temmuz 2019 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi heyecanı sona erdi. 27 Temmuz günü Sayısal Loto'da kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın ile açıklanan numaralar haberimizde...
27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
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