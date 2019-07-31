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31.07.2019 - 00:20| DHA

27 yaşındaki genç ölüme böyle atladı

Malatya'da, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet Ünal (27), oturduğu evin 7'nci kattaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

27 yaşındaki genç ölüme böyle atladı

Olay, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Ünal, oturdukları apartmanın 7'nci katındaki balkonundan kendini boşluğa bıraktı.

27 yaşındaki genç ölüme böyle atladı

Beton zemine düşen Ünal, ağır yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ünal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ünal'ın cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27 yaşındaki genç ölüme böyle atladı

 

ABD’li mimarlardan sınırları yıkan projeKaliforniya Üniversitesi Mimarlık Bölümü profesörleri Meksika-ABD sınırına tahterevalli kurdu. Sınırın iki yakasındaki çocukları buluşturan proje anlamlı görüntüler oluşturdu.
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