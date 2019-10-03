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03.10.2019 - 13:55 | | İHA

27 zehir taciri yakalandı!

Bursa narkotik polisi, uyuşturucu madde kullanan ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

27 zehir taciri yakalandı!

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 27 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şahısların ev, iş yeri, üst ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 700 gram metamfetamin, 70 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai, 3 tane de hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 27 şahıstan 17 tanesi uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem gördükten sonra serbest bırakılırken, E.D, M.M.D, F.Y, O.K, Ş.Z, M.B.G, A.Ö, Ü.B. ve Ü.D. isimli 10 kişi ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

27 zehir taciri yakalandı

 

 

Onları kaza ayırdı!Manisa’nın Salihli ilçesinde, eşi Fatma Özçayır (80) ile yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Hasan Özçayır (83), olay yerinde hayatını kaybetti.
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