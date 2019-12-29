MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Sorgulama ekranı
ABONE OL
29.12.2019 - 08:59 |

28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Sorgulama ekranı

28 Aralık 2019 Cumartesi günü Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Sayısal Loto oynayanlar, Sayısal Loto sonuçları için arayışa koyuldu. 1283. haftasını gerçekleştiren Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde yer alıyor. Peki hangi numaralar kazandırdı? İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Sorgulama ekranı

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişi heyecanı sona erdi. 2019 Yılının son Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Peki Sayısal Loto çekiliş sonuçları nereden öğrenilir? 28 Aralık 2019 Sayısal Loto sonuçları haberimizde...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları, milliyet.com.tr Sayısal Loto sayfası üzerinden sonuçları öğrenebilirsiniz. İşte o link...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

ABD'de bıçaklı saldırıNew York yakınlarında İsrail karşıtı bir Hasidik hahamın evinde beş kişiyi bıçaklayan saldırgan, kaçtıktan sonra yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kedisi için 1600 kilometre yol kat etti!

Kedisi için 1600 kilometre yol kat etti!

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

Her yıl yüzlerce adak adanıyordu! Gerçek şoke etti

Her yıl yüzlerce adak adanıyordu! Gerçek şoke etti

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber