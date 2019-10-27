28 Ekim hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'dan son dakika açıklaması

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Karaman, Kayseri, Niğde, Konya'nın güney çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.



İSTANBUL 14°C, 22°C Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



ANKARA 8°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



İZMİR 13°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu