28 Ekim hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'dan son dakika açıklaması
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Ekim Pazartesi gününe ilişkin tahminlerini yayınladı. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği açıklamaları bir araya getirdik. İşte haftanın ilk iş gününde yurt genelindeki hava durumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Karaman, Kayseri, Niğde, Konya'nın güney çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
İSTANBUL 14°C, 22°C Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ANKARA 8°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR 13°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu