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27.10.2019 - 23:23 |

28 Ekim okullar tatil mi? Okullar hangi günler tatil?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecan dorukta. Bu yıl Salı gününe denk gelen bu güzel gün öncesi vatandaşlar ve öğrenciler 28 Ekim Pazartesi gününe ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki 28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

28 Ekim okullar tatil mi? Okullar hangi günler tatil?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürüyor. Hafta sonu tatilinde olan öğrenciler ise 28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu sene 96. yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullar yarın tatil edilecek mi? İşte o sorunun yanıtı...

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ? YARIM GÜN TATİL Mİ?

28 Ekim yarım gün resmi tatil olacak. Okullarda yarım gün eğitim verilecek, resmi kurumlarda ise yarım gün çalışılacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Salı günü tam gün resmi tatil olacak. Okullar kapalı olacak.

 

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