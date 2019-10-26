26.10.2019 - 09:29 |
28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? 28 Ekim tatil mi?
28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi? Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın salı gününe gelmesi sebebiyle pazartesi günü de tatile dahil edilecek mi? İşte 28 Ekim tatil mi sorunun yanıtı...
29 Ekim bu sene salı gününe denk geliyor. Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yine törenler eşliğinde kutlanacak. Peki, 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?
28 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
28 Ekim Pazartesi günü önceki yıllarda olduğu gibi yarım gün kabul ediliyor. Öğrenciler yarım gün okullarda eğitim ve öğretime devam edecekler. 29 Ekim Salı günü ise resmi tatil. Tüm resmi kuruluşlarda 28 Ekim yarım gün 29 Ekim resmi tatil olarak kabul ediliyor.
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