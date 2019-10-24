28 Ekim'de okullar yarım gün tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? İşyerleri açık olacak mı?

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya birkaç gün kala vatandaşlar harekete geçti. Okullarda düzenlenecek olan törenler, stadyumlarda düzenlenecek törenler, yürüyüşler, kutlamalar, asılacak bayrkaların hazırlıkları bugünden başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için provalar hızla devam ederken, vatandaşlar arasında konuşulan 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün tatil mi? soruları yoğun ilgi görüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, her gün anıldığı gibi Cumhuriyet Bayramı'nda da gururla anılacak.

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim 2019 Pazartesi günü öğleden sonra resmi tatil başlayacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim 2019 Salı günü Cumhuriyet Bayramı kutlanacağından dolayı tam gün resmi tatil olacak.