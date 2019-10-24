MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem28 ve 29 Ekim'de ders işlenecek mi okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi sayılıyor?
24.10.2019 - 12:21 |

28 ve 29 Ekim'de ders işlenecek mi okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi sayılıyor?

Bu yıl Cumhuriyet bayramı hangi güne denk geliyor? Milyonlarca vatandaşın merak ettiği nokta 29 Ekim günü resmi tatil mi? oldu. 28 ve 29 Ekim günleri bu yıl Pazartesi ve Salı günlerine denk geliyor. Dolayısıyla her iki gününde resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. İşte Cumhuriyet Bayramı hakkında merak edilen o sorunun yanıtı...

28 ve 29 Ekim'de ders işlenecek mi okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi sayılıyor?

Her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhuriyet Bayramı anlam ve önemiyle ülkemizin dört bir yanında gururla anılacak. Mustafa Kemal Atatür'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bu yılda coşkuyla kutlanacak. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hafta içine gelmesi nedeniyle vatandaşlar arayışa koyuldu. 29 ekim Cumhuriyet Byaramı resmi tatil mi diye araştırma yapanlar, o gün okulların ve işyerlerinin açık olu olmadığını öğrenmek istiyor. 28 ve 29 Ekim'de ders işlenecek mi okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi sayılıyor?

28 VE 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim 2019 Pazartesi günü yarım gün resmi tatil sayılacak. Öğleden sonra başlayacak olan resmi tatil, 29 Ekim 2019 Salı gününe kadar devam edecek.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak.

 

 

Yanan minibüs polis aracına çarparak böyle durabildiİstanbul Havalimanı girişinde seyir halindeyken alev almasının ardından freni boşalarak, yokuş aşağı giden minibüs, polis aracına çarptıktan sonra durabildi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koruma kararı bulunan kadının eşyaları böyle alındı!

Koruma kararı bulunan kadının eşyaları böyle alındı!

Afta son durum ne? AF yasası çıkıyor mu?

Afta son durum ne? AF yasası çıkıyor mu?

Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek? Recep İvedik 6'da hangi oyuncular yer alıyor?

Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek? Recep İvedik 6'da hangi oyuncular yer alıyor?

Bebeğini çöp kovasının yanına bırakıp kaçtı!

Bebeğini çöp kovasının yanına bırakıp kaçtı!

Sıradaki Haber