Her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhuriyet Bayramı anlam ve önemiyle ülkemizin dört bir yanında gururla anılacak. Mustafa Kemal Atatür'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bu yılda coşkuyla kutlanacak. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hafta içine gelmesi nedeniyle vatandaşlar arayışa koyuldu. 29 ekim Cumhuriyet Byaramı resmi tatil mi diye araştırma yapanlar, o gün okulların ve işyerlerinin açık olu olmadığını öğrenmek istiyor. 28 ve 29 Ekim'de ders işlenecek mi okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi sayılıyor?

28 VE 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim 2019 Pazartesi günü yarım gün resmi tatil sayılacak. Öğleden sonra başlayacak olan resmi tatil, 29 Ekim 2019 Salı gününe kadar devam edecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak.