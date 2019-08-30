30.08.2019 - 09:51
29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları! Hangi numaralar kazandırdı?
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. 619. Haftasını yaşayan Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte 29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
Perşembe akşamları gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş heyecanı sona erdi. Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinde canlı yayınla yapılan Süper Loto çekilişi ardından sonuçlar MPİ resmi sitesinde yerini aldı. İşte 29 Ağustos Süper Loto sonuçları...
29 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI
6 bilen kişi sayısı : 1. Devir
5 bilen kişi sayısı : 68
4 bilen kişi sayısı : 3.126
3 bilen kişi sayısı : 62.449
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.128.136,36 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.088,00 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 167,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,10 TL
Adana'da Zafer Bayramı töreninde çelenk kriziAdana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı'ndaki törene Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar geç kalınca, çelenk sunma krizi yaşandı.Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı'ndaki törene Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar geç kalınca, çelenk sunma krizi yaşandı.