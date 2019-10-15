29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi gün, resmi tatil mi?

Ekim ayında en çok merak edilen konular arasında yer alan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?' sorusu yoğun ilgi görüyor. 29 Ekim bu yıl Salı gününe denk geliyor. 29 Ekim günü etkinlikler, törenler düzenlenerek, Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Peki 29 Ekim resmi tatil sayılacak mı?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.