29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün tatil mi?

2019-2020 Eğitim yılında milyonlarca öğrenci eğitimine devam ederken, okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları başladı. Okullarını süsleyen, tören için hazırlık yapmaya başlayan öğrenciler, 29 ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel şiirleri araştırmaya başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

28 - 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.