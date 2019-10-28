29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ülkemizde beklenen hava durumu | Yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava durumu nasıl olacak? 29 Ekim Salı günü hava nasıl? Cumhuriyet Bayramı için hava durumu arayışna geçen vatandaşlar, MGM'nin sitesine akın ediyor. 29 Ekim 2019 Salı günü hava durumu bilgileri şu şekilde:

29 EKİM HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; 29 Ekim 2019 Salı günü ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in ve İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı, yurdumuzun batı kesimlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, batı bölgelerimizde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerimizde 29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramında beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları

Ankara; Az bulutlu ve açık. Sabah saatlerinde yer yer puslu, en düşük sıcaklık 9 en yüksek sıcaklık 21 derece

İstanbul; Sabah saatlerinde çok bulutlu ve yer yer sisli zamanla parçalı az bulutlu, en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 20 derece

İzmir; Az bulutlu ve açık. Sabah saatlerinde yer yer puslu en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık: 24 derece

Antalya; Az bulutlu ve açık, en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık 27 derece

Trabzon; Çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 19 derece

Malatya; Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 15 derece

Diyarbakır; Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 19 derece tahmin edilmektedir.

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