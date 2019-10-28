29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ülkemizde beklenen hava durumu | Yarın hava nasıl olacak?
Hava durumu nasıl olacak? sorusu yoğun ilgi görüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ülkemizde beklenen hava durumu merak ediliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri...
Yarın hava durumu nasıl olacak? 29 Ekim Salı günü hava nasıl? Cumhuriyet Bayramı için hava durumu arayışna geçen vatandaşlar, MGM'nin sitesine akın ediyor. 29 Ekim 2019 Salı günü hava durumu bilgileri şu şekilde:
29 EKİM HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre; 29 Ekim 2019 Salı günü ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in ve İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı, yurdumuzun batı kesimlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, batı bölgelerimizde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerimizde 29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramında beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları
Ankara; Az bulutlu ve açık. Sabah saatlerinde yer yer puslu, en düşük sıcaklık 9 en yüksek sıcaklık 21 derece
İstanbul; Sabah saatlerinde çok bulutlu ve yer yer sisli zamanla parçalı az bulutlu, en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 20 derece
İzmir; Az bulutlu ve açık. Sabah saatlerinde yer yer puslu en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık: 24 derece
Antalya; Az bulutlu ve açık, en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık 27 derece
Trabzon; Çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 19 derece
Malatya; Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 15 derece
Diyarbakır; Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 19 derece tahmin edilmektedir.