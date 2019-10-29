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29.10.2019 - 18:50 |

29 Ekim Farkındalık Koşusu sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Engelsiz bir dünya için biz de varız" sloganıyla ilk kez düzenlenen 29 Ekim Farkındalık Koşusu sona erdi.

29 Ekim Farkındalık Koşusu sona erdi

İstanbul'dan başlayan, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçen bayrak yarışı formatındaki koşu, Ankara'da tamamlandı.

Sporcuları Ankara’da, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşıladı. Sayın Bakanımız, Belpa Buz Pateni Sarayı'nda buluştuğu sporcularla Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru'na kadar yürüdü.

29 Ekim Farkındalık Koşusu sona erdi



"ENGELLİ SPORCULARIMIZ VE ARKADAŞLARIMIZ BİZLER İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Engelli sporcularımız, engelli arkadaşlarımız bizler için çok önemli ve değerli. Sporu herkes için erişilebilir kılma yolunda 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalıştığımız gibi bundan sonraki süreçte de sporun birleştiren ve kaynaştıran engel tanımayan ruhunu daha da arttıracağız.” dedi.

29 Ekim Farkındalık Koşusu sona erdi


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Ekim Farkındalık Maratonu final etabında yaptığı açıklamada “Engelli sporcularımız, engelli arkadaşlarımız bizler için çok önemli ve değerli. Sporu herkes için erişilebilir kılma yolunda 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalıştığımız gibi bundan sonraki süreçte de sporun birleştiren ve kaynaştıran engel tanımayan ruhunu daha da arttıracağız.” diye konuştu.

29 Ekim Farkındalık Koşusu sona erdi


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Engelsiz bir dünya için biz de varız" sloganıyla ilk kez düzenlenen 29 Ekim Farkındalık Koşusu sona erdi.

29 Ekim Farkındalık Koşusu sona erdi


Farklı engel gruplarından gençlerin katılımıyla 27 Ekim Pazar sabahı İstanbul'dan başlayan, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçen bayrak yarışı formatındaki 450 kilometre uzunluğundaki koşu, Ankara'da tamamlandı.

29 Ekim Farkındalık Koşusu sona erdi


Organizasyonun son bölümüne, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Bakan Kasapoğlu, Belpa Buz Pateni Sarayı'nda buluştuğu sporcularla Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru'na kadar yürüdü.

29 Ekim Farkındalık Koşusu sona erdi


“Sporun birleştiren, engel tanımayan ruhunu bugün hep birlikte görüyoruz”

Bakan Kasapoğlu, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlamanın sevinci, gururu ve heyecanı içindeyiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi hürmetle ve minnetle yad ediyoruz. Elbette bugün sporcu arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz etkinlik de o anlamda önemli. 450 kilometrelik bir parkuru tamamladılar. Biz de onlarla birlikte koşuyu tamamlayacağız. Sporun birleştiren, engel tanımayan ruhunu bugün hep birlikte görüyoruz. Farkındalığı artırma amacıyla gerçekleşen bu faaliyetin Cumhuriyet Bayramı'nın vesilesiyle bugün tamamlanması ayrı bir önem arz ediyor. Buradaki tüm arkadaşlarım, kardeşlerim, sporcularımızın bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

29 Ekim Farkındalık Koşusu sona erdi


Bitiş çizgisi geçildikten sonra sporcular, organizasyonun düzenlendiği 6 kenti ve "engellilik", "çevre duyarlılığı", "dayanışma", "gönüllülük", "birlik ve beraberlik", "gençlik ve cumhuriyet" temalarını temsil eden sembolleri, Bakan Kasapoğlu'na verdi.

29 Ekim Farkındalık Koşusu sona erdi


Bakan Kasapoğlu da yanındaki Türk bayrağını, Anıtkabir'e götürülmek üzere katılımcılara takdim etti.

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