29 Ekim ile ilgili şiirler | Cumhuriyet Bayramı mesajları

Cumhuriyet Bayramı mesajları ile 29 Ekim'de tüm dostlarınıza bayram mesajlarınızı iletebilirsiniz. 29 Ekim Cumhuriye Bayramı coşkusunu en güzel şiirler ile sosyal medyada paylaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler ve mesajlar...

CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk”ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

29 EKİM İLE İLGİLİ ŞİİRLER

29 EKİM

Cumhuriyet Bayramı,

Geldi bize ne mutlu!

Bayraklarla donattık,

Güzel okulumuzu.

Sokaklarda evlerde,

Al bayrak dalgalanır.

Onun o al rengini,

Bütün bir dünya tanır.

Yirmi dokuz ekimi,

Karşılarız neşeyle.

Çünkü bugünle erdik,

Büyük Cumhuriyet'e.

Yürüyün arkadaşlar,

Hep ileri koşalım.

Bugün bayramımız var,

Gelin bayramlaşalım...

CUMHURİYET



Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.



B. Kemal ÇAĞLAR

29 EKİM



En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.



Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.



Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.



Fethi BOLAYIR