29 Ekim Salı günü (yarın) resmi tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 96. yılını yaşayacak. Milyonlarca vatandaş Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için sabırsızlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en güzel şiirlerle gururla anılacak. Okullarda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler en anlamlı Cumhuriyet bayramı şiirlerini okurken, stadyumlarda saygı duruşlarıyla birlikte Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm askerlerimiz gururla anılacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk fotoğtafları ülkemizin dört bir yanını saracak. 29 Ekim CumhuriyetBayramı'nı en içten dilekleriyle kutlamak isteyen vatandaşlar, yarının yani 29 ekim Salı günü resmi tatil mi araştırıyor. İşte merak edilen o cevap...

29 EKİM SALI GÜNÜ (YARIN ) RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim 2019 Salı günü Cumhuriyet Bayramı sebebiyle resmi tatil olacak.