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28.10.2019 - 20:50 |

29 Ekim'de hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde yarın kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız öncesin hava durumu tahminlerini yayınladı. Peki Cumhuriyetimizin 96. yaş gününü kutlayacağımız 29 Ekim Salı günü hava durumu nasıl olacak?

29 Ekim'de hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış açıklaması

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 13°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA 9°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdüKayseri'de, tartıştığı sevgilisi Aslan A. (41) tarafından bıçaklanan Çiğdem Tokgöz (25), hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Aslan A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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