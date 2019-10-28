29 Ekim'de metrobüs, otobüs, vapurlar bedava mı? Yarın toplu ulaşım ücretsiz mi?

29 Ekim Salı günü dışarıya çıkacak olan vatandaşların yakından ilgilendiği konulardan biri 'toplu ulaşım bedava mı' oldu. Yarın toplu ulaşımı kullanacak olanlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metrobüs, otobüs, vapurların bedava olup olmadığını merak ediyor. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği o cevap...

29 EKİM'DE TOPLU ULAŞIM BEDAVA MI? (METROBÜS,OTOBÜS,VAPUR...)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun önerisiyle başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesine yönelik uygulamaya devam ediyor.

Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.

Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak.