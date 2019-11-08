MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri29 Ekim'i kana bulayacaklardı! Tutuklandılar
08.11.2019 - 20:28 | | DHA

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! Tutuklandılar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda silahlı eylemle kana bulamak istedikleri iddiasıyla gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 8 şüpheli tutuklandı.

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! Tutuklandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde islemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanmıştı. Şüphelilerden 8'i "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince sorgulamalarının ardından tutuklandılar.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, 29 Ekim tarihinde yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını çalıntı araçla ve temin edecekleri silahla eylem yaparak kana bulayacaklarının değerlendirildiği ifade ediliyordu.

    Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafından yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mevlit Kandil mesajları... En güzel Mevlid Kandili mesajları

    Mevlit Kandil mesajları... En güzel Mevlid Kandili mesajları

    Ege Bölgesi'ni esir almışlardı! 'Azılı hırsızlar' yakalandı

    Ege Bölgesi'ni esir almışlardı! 'Azılı hırsızlar' yakalandı

    40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdı! 'Bitcoin Safiye' ile ilgili flaş gelişme

    40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdı! 'Bitcoin Safiye' ile ilgili flaş gelişme

    Af yasası çıkıyor mu? Af yasasında son gelişmeler neler?

    Af yasası çıkıyor mu? Af yasasında son gelişmeler neler?

    Sıradaki Haber