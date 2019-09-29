29.09.2019 - 10:16 |
29 Eylül Ankara hava durumu | Meteoroloji yayımladı
Ankara hava durumu durumu tahminleri yayımlandı. Ankara'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu bilgilerini resmi internet sayfası üzerinden yayımladı. İşte Ankara hava durumu
Hava nasıl olacak sorusu merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri, Ankaralıları arayışa geçirdi. İşte 29 Eylül ve önümüzdeki haftanın hava durumu dereceleri...
ANKARA HAVA DURUMU
Bugün açık 18,9 °C