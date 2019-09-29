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29.09.2019 - 10:16 |

29 Eylül Ankara hava durumu | Meteoroloji yayımladı

Ankara hava durumu durumu tahminleri yayımlandı. Ankara'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu bilgilerini resmi internet sayfası üzerinden yayımladı. İşte Ankara hava durumu

29 Eylül Ankara hava durumu | Meteoroloji yayımladı

Hava nasıl olacak sorusu merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri, Ankaralıları arayışa geçirdi. İşte 29 Eylül ve önümüzdeki haftanın hava durumu dereceleri...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün açık 18,9 °C

29 Eylül Ankara hava durumu | Meteoroloji yayımladı

    Sürat teknesi böyle patladıRusya’nın Soçi kentinde iskeleye yaklaştığı sırada bir sürat teknesinde patlama meydana geldi.
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