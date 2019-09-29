29 Eylül Ankara hava durumu | Meteoroloji yayımladı

Hava nasıl olacak sorusu merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri, Ankaralıları arayışa geçirdi. İşte 29 Eylül ve önümüzdeki haftanın hava durumu dereceleri...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün açık 18,9 °C



