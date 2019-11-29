29 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları! Bilet sorgulama ekranı

Her ayın 9,19 ve 29. günleri yapılan Milli Piyango çekilişi için heyecan başladı. Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınla başlayacak olan çekilişin kazandıran numaraları, MPİ resmi sayfasında olduğu gibi Milliyet Gazetesi'nin resmi internet sitesi üzerinde de yer alacak. İşte Milli Pİyango biletinizi sorgulamak için o ekran haberimizde...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (29 KASIM 2019)

Milli Piyango çekilişine katılanlar, Milli Piyango İdaresi resmi sitesi nden ve Milliyet Gazetesi resmi internet sitesi üzerinden bilet sorgulayabilir. İşte 29 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO BİLET SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ