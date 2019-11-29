29 Kasım son depremler listesi | Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi?

Son dakika deprem haberleri. Deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son 500 depremi listeliyor. Peki, en son deprem nerede oldu?

VAN'DA DEPREM

Van'da dün akşam 23.39'da deprem meydana geldi. Bilgeç-Başkale'de meydana gelen deprem 3.4 şiddetindeydi.

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