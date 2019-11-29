29.11.2019 - 09:43 |
29 Kasım son depremler listesi | Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi?
Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi 29 Kasım 2019 meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki bugün deprem oldu mu? İşte Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son dakika depremler...
Son dakika deprem haberleri. Deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son 500 depremi listeliyor. Peki, en son deprem nerede oldu?
VAN'DA DEPREM
Van'da dün akşam 23.39'da deprem meydana geldi. Bilgeç-Başkale'de meydana gelen deprem 3.4 şiddetindeydi.
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Beraber gittikleri yerde o bir anda oraya doğru koştu! Sebebi ise...Başakşehir'de çalıştıkları firmaya ait 250 bin lirayı banka şubesinden almaya giden iki kişiden biri, çantayı iş arkadaşının elinden alarak banka önünde bekleyen suç ortağıyla buluşarak, kaçtı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken yaşanan kovalamaca güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı.