2'si kadın, 1'i trans birey 3 kişi fotoğraf istedi! Kapıya gelince delikten bakıp...

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, özel bir ekip kurarak sosyal medya üzerinden erkeklerle iletişim kurarak para karşılığı fuhuş yapan kadınları belirledi.

Reşadiye Mahallesi'nde polis yaptığı takipte, şüphelilerin anlaştıkları müşterileri belirledikleri evlere çağırdığını, müşterilerini tanımak ve polise yakalanmamak için kendilerine fotoğraf göndermelerini istedi.

Eve gelen müşterileri kapı gözünden bakarak kapıyı açtıkları tespit edilen şüphelilere yönelik polis operasyon düzenledi. Operasyonda G.A. ve S.T. adlı kadınlar ile trans birey O.Ç. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin soruşturmaları sürüyor.