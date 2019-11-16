Graffiti sanatçısı Keith Haring’in Manhattan’daki bir gençlik merkezinin duvarına yaptığı eseri, geçen hafta Bonhams Müzayede Evi tarafından 3.9 milyon dolara satıldı. The New York Times’ta yer alan habere göre Haring’in 1980 yılında yaptığı Katolik gençlik merkezinin merdiven boşluğundaki duvar resmi, ismini vermek istemeyen bir koleksiyoner tarafından satın alındı. Ayrı ayrı 13 Haring figüründen oluşan eser, tek bir iş olarak birlikte satıldı. Haberde satıştan elde edilen gelirin kiliseye bağışlanacağı da belirtildi. - KÜLTÜR SANAT SERVİSİ