03.12.2019 - 09:37 |
3 Aralık: BİM aktüel katalog / BİM bu hafta Cuma indirimi
BİM 3 Aralık 2019 Salı aktüel kataloğu yayınladı. Halk arasında merakla beklenen indirimli ürünler ve fiyatları belli oldu. BİM bu hafta Cuma günü kataloğu da vatandaşlara sunuldu. Elinde BİM aktüel katalog olmayanlar, haberimizin içeriğinden BİM 3 Aralık aktüel katalog ve BİM Cuma kataloğu inceleyebilir.
Ev ihtiyaçlarını ve kişisel ihtiyaçları karşılamak için market alışverişine çıkmak isteyenler, öncelikle marketlerin indirim kataloğuna bakmak istiyor. BİM marketlerinde bugün ve Cuma günü geçerli olacak aktüel ürünler neler? İşte BİM 3 Aralık Salı günü ve BİM 6 Aralık Cuma günü aktüel katalog...
BİM 3 ARALIK AKTÜEL KATALOG
BİM 6 ARALIK AKTÜEL KATALOG