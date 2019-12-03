3 Aralık: BİM aktüel katalog / BİM bu hafta Cuma indirimi

Ev ihtiyaçlarını ve kişisel ihtiyaçları karşılamak için market alışverişine çıkmak isteyenler, öncelikle marketlerin indirim kataloğuna bakmak istiyor. BİM marketlerinde bugün ve Cuma günü geçerli olacak aktüel ürünler neler? İşte BİM 3 Aralık Salı günü ve BİM 6 Aralık Cuma günü aktüel katalog...

BİM 3 ARALIK AKTÜEL KATALOG





BİM 6 ARALIK AKTÜEL KATALOG





