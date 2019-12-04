3 Aralık Reyting sonuçları - Azize, EDHO, MasterChef Türkiye, Çocuk hangisi birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı. Dün ekrana gelen yayınlardan hangileri üst sıralarda yer aldı? Kanal D'de ekrana gelen Azize dizisi, STAR TV'de yayınlanan Çocuk dizisi, TV'de MasterChef Türkiye, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz projeleri ve daha fazlası 3 Aralık 2019 Salı günü ekrana geldi. İşte Reyting sonuçları sıralaması haberimizde...Reyting sonuçları açıklandı. Dün ekrana gelen yayınlardan hangileri üst sıralarda yer aldı? Kanal D'de ekrana gelen Azize dizisi, STAR TV'de yayınlanan Çocuk dizisi, TV'de MasterChef Türkiye, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz projeleri ve daha fazlası 3 Aralık 2019 Salı günü ekrana geldi. İşte Reyting sonuçları sıralaması haberimizde...



3 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI



AB Reyting Sonuçları



1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 KADIN FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

6 COCUK STAR TV

7 KADIN (OZET) FOX

8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV



ABC1 Reyting Sonuçları



1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

3 KADIN FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

6 KADIN (OZET) FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 COCUK STAR TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ESRA EROL'DA ATV



Total Reyting Sonuçları



1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

3 KADIN FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KADIN (OZET) FOX

9 COCUK STAR TV

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8