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29.10.2019 - 17:00 |

3 aylar ne zaman başlayacak? Ramazan ne zaman?

Mevlid kandilini yakında idrak edeceğiz. 2020 yılında ise 3 ayların gelişini sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Peki, 3 aylar ne zaman başlayacak. İşte tam tarih...

3 aylar ne zaman başlayacak? Ramazan ne zaman?

 

2020 yaklaşıyor. Diyanetin yayınladığı dini günler takvimi merak edilirken en çok da "3 aylar ne zaman başlayacak?" sorusu yöneltiliyor. İşte 3 aylar ve ramazan ayının net tarihi...

3 AYLAR NE ZAMAN?

Diyanet'in 2020 yılı takvimine göre 3 aylar 25 Şubat 2020'de başlayacak. Regaib Kandili 27 Şubat'ta idrak edilecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün

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