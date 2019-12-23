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23.12.2019 - 19:22 | | DHA

3 çocuk annesi evde ölü bulundu

Esenyurt'ta, 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Nihal Çavuş, evde ölü bulundu.

3 çocuk annesi evde ölü bulundu

Çocukların odasında başını çarpmış halde bulunan kadının, kalp rahatsızlığı bulunduğu ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, 18.20 Hürriyet Mahallesi İskete Sokak'taki evde meydana geldi. 3 çocuk annesi Nihal Çavuş'un eşi eve geldiğinde kapıyı açan kimse olmayınca çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Ardından odaları kontrol ettiklerinde eşi Nihal Çavuş'u çocukların odasında başı kanamış halde, yerde hareketsiz yattığını gördüler. Bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Nihal Çavuş'un hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve kadının cesedi üzerinde inceleme yaptı.

Kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen genç kadının, kalp krizi geçirdiği ve yere düşerken başını çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Genç kadının ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Polisin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor. 

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