3 eski başkan hakkında 4 dava, 18 soruşturma

Mızraklı hakkında, “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek” suçlarından bir dava ve sekiz soruşturma açıldığı belirtilirken, Ahmet Türk’e ilişkin ise, bugüne kadar, “silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma, terör örgütü kurma ve yönetme, terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne isteyerek yardım etmek” suçlarından iki dava açıldığı, dört soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Bedia Özgökçe Ertan hakkında da “terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu övmek” suçlarından bir kovuşturma ve altı soruşturma yapıldığı ifade edildi.