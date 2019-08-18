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18.08.2019 - 16:31| DHA

3 gün mağarada mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, 3 gün önce kaybolan ve mağarada mahsur kaldığı belirlenen oğlak, TIR'la götürülen kepçeyle kurtarıldı.

3 gün mağarada mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Gazipaşa'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Karatepe Yaylası'nda, 3 gün önce Furkan Çağlayan'ın oğlağı kayboldu. Bölgede kardeşi Hamza Çağlayan ile hayvanını arayan Furkan Çağlayan, dar girişli mağaradan oğlak sesinin geldiğini fark etti. İçeri baktığında oğlağı gören ikili, hayvanı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çağlayan kardeşler, durumu Gazipaşa Belediyesi ve Gazipaşa Ziraat Odası Başkanlığı'na bildirdi. Gazipaşa Belediyesi olay yerine TIR, Gazipaşa Ziraat Odası ise kepçe gönderdi. Kısa sürede Karatepe Yaylası'na TIR'la götürülen kepçeyle ekipler, oğlağın sıkıştığı mağaraya ulaşmak için yaklaşık 2 saat yol açma çalışması yaptı.

Mağara girişine ulaşan kepçe, mağaranın giriş bölümünü genişletti. Hayvanın mağaradan çıkması için anne keçi getirildi. Oğlak bir süre sonra mağaradan çıkıp annesinin yanına geldi. Anne keçi ve yavrusu daha sonra sahibinin ağılına konuldu.

 

 

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