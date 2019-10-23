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23.10.2019 - 12:00 |

3 gün önce ortadan kaybolmuştu! Bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde diş tedavisi için evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Halise Ö. (18) Denizli’de bulundu.

3 gün önce ortadan kaybolmuştu! Bulundu

Edinilen bilgiye göre, Efeler Tepeköy Mahallesi’ndeki evinden üç gün önce diş tedavisi yaptırmak için ayrılan Ö., bir daha eve dönmedi. Ö.’ın ailesi hayatından endişe ettikleri kızları için kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından polis ekipleri kayıp kızı bulmak için çalışma başlattı.

Denizli’de ortaya çıkan genç kızın kendi isteğiyle evden ayrıldığı iddia edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

Hırsızlar yüzünden marketçi canından bezdi!İstanbul Esenyurt'ta iki şubesi bulunan market sahibi Mehmet Kaya, son dönemde iş yerlerine dadanan hırsızlardan bunaldı. Ayda yaklaşık 28 bin lira tutarında ürünün çalındığını belirten Kaya, güvenlik kamerası kayıtları bulunan hırsızların yakalanmasını istedi.
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