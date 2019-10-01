MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem3 gün sonra acı haber!
01.10.2019 - 17:16 | | DHA

3 gün sonra acı haber!

Uşak’ın Banaz ilçesinde, 3 gündür kayıp olarak aranan Ramazan Yalçın'ın (72), cesedi bulundu.

3 gün sonra acı haber!

Banaz'da yaşayan Ramazan Yalçın, 3 gün önce yakınlarıyla birlikte Öksüz köyünden Banaz ilçe merkezine gitti. Daha sonra köye döneceğini söyleyerek yakınlarının yanından ayrılan Yalçın, kayıplara karıştı. Yakınları kendisine ulaşamayınca meraklanıp güvenlik güçlerine bildirdi. Kayıp başvurusuyla aranan Yalçın'ın, bu sabah, Şehitler Mahallesi'ndeki çalılıklar arasında cesedi bulundu.

Olay yerinde polis ekiplerince inceleme yapıldı. Yalçın'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lunapark dehşette yeni gelişme!

Lunapark dehşette yeni gelişme!

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 1 Ekim puan durumu...

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 1 Ekim puan durumu...

Avcılar'da bina kontrolü için rekor başvuru

Avcılar'da bina kontrolü için rekor başvuru

Son dakika... Jetler Haftanin'i vurdu! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika... Jetler Haftanin'i vurdu! Etkisiz hale getirildiler

Sıradaki Haber