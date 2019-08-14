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14.08.2019 - 14:43| AA

3 gün sonra düğün yapacak nişanlı çifte büyük şok!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde üç gün sonra düğün yapacak nişanlı çiftin mutlu bir yuva hayaliyle dayayıp döşedikleri evi, çıkan yangında küle döndü.

3 gün sonra düğün yapacak nişanlı çifte büyük şok!

Zorlar Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evin ikinci katında başlayan yangın kısa sürede çatıya ulaştı.

Yangına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ve Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yakındaki evlere sıçramadan alevleri söndürdü. 

Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi. 

Evi yanan 27 yaşındaki Sedat Çalbay, gazetecilere açıklamasında, nişanlısıyla evlilik hazırlığı yaptıkları ve hafta sonu düğün yapmayı planladıklarını söyledi. 

3 gün sonra düğün yapacak nişanlı çifte büyük şok

HAYALLERİMİZ YANDI

Yanan evde çeyizleri ve eşyalarının olduğunu belirten Çalbay, "Bir ev tutup evlenme hayalleri kurmuştuk. Hayallerimiz yandı bitti kül oldu. Nişanlımla birlikte bir yıldır düğün yapıp, yuvamızda mutlu bir şekilde yaşamanın hayalini kuruyorduk. Eş dostun yardımlarıyla çeyizimizi almıştık. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum." dedi.


3 gün sonra düğün yapacak nişanlı çifte büyük şok

Bu arada Zorlar Mahallesi'nin muhtarı ile azaları yangının hemen ardından olay yerine gelerek Sedat Çalbay'ı teselli etmeye çalıştı ve çifte yardımda bulunma sözü verdi. 

Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdilerDüzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.
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