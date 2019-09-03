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03.09.2019 - 16:46| AA

3 günde 250 kişi hastaneye başvurdu! Belediye Başkanı'ndan açıklama

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 3 günde yaklaşık 250 kişi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

3 günde 250 kişi hastaneye başvurdu! Belediye Başkanı'ndan açıklama

İl Sağlık Müdürlüğü ve Pınarhisar Belediyesi ekiplerince, Pınarhisar  Belediyesi Arıtma Tesisi'nden ve tesise su sağlayan derelerden numune alınarak  laboratuvara gönderildi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son  günlerde zehirlenme şüphesiyle hastaneye müracaat edenlerin sayısının artması  nedeniyle çalışma başlatıldığını söyledi.

Çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüklerini ifade  eden Talay, 7 Ağustos'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı laboratuvarda 4  farklı noktadan numune alınarak ölçüm yapıldığını dile getirdi.

3 günde 250 kişi hastaneye başvurdu Belediye Başkanından açıklama

Talay, şöyle konuştu:

"Ölçümlerde koliform oranı sıfır çıktı. Bundan dolayı sularımızın  içilebilmesi noktasında hiçbir sorun yok. Düzenli ve periyodik olarak gerek  kaynağımızda gerekse depolarımızda klorlama yapıyoruz. Son zamanlarda ilçemizde  'gastroenterit' diye tabir edilen mikrobun artmasından kaynaklı yaşanan vakalara  karşı şebeke suyu depolarımızda yaptığımız süper klorlamayla sorunun büyümemesi  için bütün önlemleri aldık."

İlçedeki sularda çok ciddi bir sorun bulunmadığını belirten Talay,  "Herhangi bir sorun olmasına binaen yaptığımız süper klorlamadan kaynaklı sadece  az bir koku mevcuttur. Hastaneye müracaat eden vaka sayısında ciddi anlamda bir  azalma oldu. Endişelenecek bir şey yoktur. Vatandaşlarımızın gönlü huzurlu  olabilir. Klorlamanın etkisi geçene kadar suyu içmezlerse iyi olur. Kaynatarak  kullanılmasında hiçbir sorun yoktur." ifadesini kullandı.

 

 

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