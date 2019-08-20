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20.08.2019 - 12:35| İHA

3 gündür devam eden yangında flaş gelişme!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine de sıçrayan orman yangının yayılması durduruldu.

3 gündür devam eden yangında flaş gelişme!

Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye de sıçrayan orman yangını devam ediyor.

Zaman zaman hızı saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle müdahalenin zorlaştırdığı bölgede, bugün rüzgarın etkisini azalttığı, yangını kontrol altına alma çalışmalarının oumlu yönde geliştiği öğrenildi.

Yaklaşık 500 hektarlık alanı etkileyen alevlerin genişlemesinin durdurulduğu, alanda devam eden büyük çaplı alev bulunmadığı ifade edildi.

Yangın alanında iki noktadan dumanların yükseldiği, farklı noktalardaki küçük çaplı yangına müdahale edildiği kaydedildi.

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