3 gÃ¼ndÃ¼r kayÄ±ptÄ±! KorkunÃ§ gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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19.11.2019 - 23:53 | | DHA

3 gündür kayÄ±ptÄ±! Korkunç gerçek ortaya çÄ±ktÄ±

Burdur'un Ã‡eltikÃ§i ilÃ§esinde 3 gÃ¼ndÃ¼r kayÄ±p olan Ã§oban Hasan HÃ¼seyin SÃ¼zen'in (60), arazide yanmÄ±ÅŸ cesedi bulundu. Olayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan SÃ¼zenin oÄŸlu Ä°. SÃ¼zen, babasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra cesedini yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rerken Ä°. SÃ¼zen'in kayÄ±nbiraderi B.B. de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

3 gündür kayÄ±ptÄ±! Korkunç gerçek ortaya çÄ±ktÄ±

Burdur'un Ã‡eltikÃ§i ilÃ§esine baÄŸlÄ± BaÄŸsaray kÃ¶yÃ¼nde oturan Hasan HÃ¼seyin SÃ¼zen, 17 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ kayboldu. Ailesi tarafÄ±ndan jandarmaya kayÄ±p baÅŸvurusunda bulunan Hasan HÃ¼seyin SÃ¼zen'in bulunmasÄ± iÃ§in arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. AramalarÄ± sÃ¼rdÃ¼ren jandarma ekipleri bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde kÃ¶ye baÄŸlÄ± Demirli mevkiindeki mesire alanÄ±nda yanmÄ±ÅŸ bir erkek cesedi buldu. YapÄ±lan incelemede cesedin kayÄ±p solanÂ Hasan HÃ¼seyin SÃ¼zen'e ait olduÄŸu belirlendi.

BABASINI Ã–LDÃœRÃœP, CESEDÄ°NÄ° YAKTIÄžINI Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

Olayla ilgili soruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtiren jandarma ekipleri Hasan HÃ¼seyin SÃ¼zenin, Bucak ilÃ§esinde oturan oÄŸlu Ä°. SÃ¼zen ile onun kayÄ±nbiraderi B.B.yi, ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Jandarmada ifadesinde Ä°. SÃ¼zen, babasÄ± Hasan HÃ¼seyin SÃ¼zeniÂ arazide Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra cesedini yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°. SÃ¼zen ile B.B.nin jandarmadaki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Hasan HÃ¼seyin SÃ¼zenin bir sÃ¼re Ã¶nce koyunlarÄ±nÄ± sattÄ±ÄŸÄ± ve bu yÃ¼zden oÄŸluyla sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

300 bin TL ödülle aranan PKK'lÄ± terörist, DiyarbakÄ±r'da yakalandÄ±Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesindeki operasyonda, 300 bin TL ödülle 'gri kategori'de aranan, 'Nirvana' kod adlÄ± Semra Tuncer ile bu teröriste yardÄ±m eden 4 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.
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