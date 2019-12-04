3 ilde 3 aynı cami hırsızı! Pes dedirttiler

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Camii'nde meydana geldi. Camiye gelen kimliği belirsiz kişi, imam ve cemaatle birlikte ikindi namazının sünnetini kılmaya başladı. Bu kişi, namaza devam eden imam Abdurrahman İlhan'ın odasına girip, cep telefonunu aldı. Şüpheli kaçarken, bu anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İmam Abdurrahman İlhan, "İkindi namazının ezanını okudum. Sünneti kıldık. Sünnetten sonra farza durduk. Farzın ikinci rekatında baktım imam odası açıldı. Kilitli odaydı. Aklıma da geldi hırsız girdiği. Farzı kıldıktan sonra baktım telefon yok. Önce namaza başlıyor, sonra odaya gidip telefonu alıyor" dedi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA

İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Merkez Camii'nin tuvaletinden önceki gün yaklaşık bin liranın çalındığını fark eden görevliler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekipleri güvenlik ve mobese kameralarından yola çıkarak inceleme başlattı. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince evinde yakalanan şüpheli Y.A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen hırsız, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar’da son zamanlarda bir şahsın birçok cami ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı yönünde şikayet gelmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İlk olarak geçtiğimiz Temmuz ayında bir şahıs, akşam saatlerinde Kirazlı Merkez Camine geldi. Hırsız kapısının kilitli olduğunu bildiği camiye vakit kaybetmeden korkuluklarından tırmanmaya başladı. Kısa sürede içeriye giren hırsız, yardım için vatandaşlardan toplanan paranın bulunduğu sakada kutusunun kilidini kırdı. Hırsız ardından sadaka kutusunu içerisindeki paraları çalmaya başladı.

YERE DÜŞÜRDÜĞÜ BOZUK PARALARI EĞİLİP ÇALDI

Hırsız kağıt paraları çaldıktan sonra yere bozuk paraları yere düşürdüğünü fark etti. Soğukkanlı hırsız, bozuk paraları da eğilerek çaldıktan sonra camiden çıkarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin peşinde olduğu hırsız, son olarak dün saat 15.00 sıralarında Güneşli Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir iş yerine girdi. Buradan da hırsızlık yapan hırsız, son işine yakayı ele verdi. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalini ve kimliğini belirlediği Ali Y.’yi(36) kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın camiye tırmanması ve içeriden yaptığı hırsızlık ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçede hırsızlara göz açtırmayan Bağcılar polisi, zanlıyı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk etti.