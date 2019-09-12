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12.09.2019 - 12:17| İHA

3 kadın hırsız 70 bin liralık altın çaldı!

Bursa'da, plastik aparatla çelik kapıyı açarak girdikleri evden 70 bin liralık para ve ziynet eşyası çalan 3 kadın hırsız, çaldıkları paraları paylaşırken kameralara takıldı.Gözaltına alınan hırsızlar adliyeye sevk edildi.

3 kadın hırsız 70 bin liralık altın çaldı!

Olay merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. 3 kadın hırsız, 3 katlı binada O.K'ye ait daireyi kendilerine hedef seçti. Dairenin çelik kapısını plastik bir aparatla açan hırsızlar, girdikleri evden 70 bin liralık para ve ziynet eşyası çaldı. İşleri bittikten sonra binadan ayrılan hırsızlar izlerini kaybettirmek için 3 farklı otobüse binerek aynı ilçede dakikalarca tur attı. En son yine Yıldırım ilçesinde başka bir mahallede inen hırsızlar, burada çaldıkları para ve ziynet eşyalarını paylaşmak isterken güvenlik kameralarına yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapılan ihbarın ardından hırsızların peşine düştü. Soydukları evin bulunduğu sokaktaki onlarca güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, 3 hırsızın bindiği otobüslerin de kameralarını inceleyerek kadınların izini ve kimliklerini bulmayı başardı. E.S. (30), D.C. (35) ve A.S. (20) isimli 3 kadın hırsızlık polisi tarafından gözaltına alındı. Kadınların üzerinden kapı açmada kullandıkları plastik aparat da çıktı.Gözaltına alınan 3 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

 

 

Trafikten kaçmak isteyen bunu yaptı ama... Kamerayı gören kaçtıOkulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Sabah ve akşam saatlerinde yollardaki yoğunluktan kaçmak isteyen çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu da başladı.
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