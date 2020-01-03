3 Ocak Çeyrek altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Altın fiyatları anlık olarak değişim göstermeye devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından takip ediliyor. Perşembe günü 2912 lira seviyelerinden güne başlayan 24 ayar külçe altının gramı dün günü 292,90 lira seviyesinden tamamladı. Haftanın son işlem gününde gram altın an itibariyle 295,53 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler küresel ve bölgesel gelişmelerden etkilenebiliyor. Peki Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 artışla 292,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.950,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 292,90 liradan işlem gördü.

Haftanın son işlem gününde Çeyrek altın 478,43 liradan işlem görürken Yarım altın 956,87, Tam altın ise 1.978,11 liradan işlem görüyor.