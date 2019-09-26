MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
26.09.2019 - 11:04 | | DHA

3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröriste ait silah ve mühimmatların yanı sıra bölgede yapılan aramada 202 bin kök Hint keneviri ile 569 kilo esrar ele geçirildi.

3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Haberin Tüm Fotoğrafları

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik dün Lice ilçesi kırsalında başlattığı 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-02' operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit etti. Sığınaklarda, 3 Kalaşnikof tüfeği, 4 el bombası, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, değişik çapta 361 mermi, çabuk nişan alma aleti, 2 kilo amonyum nitrat, telsiz ve çok sayıda giyim ve yaşam malzemesiyle tıbbi malzemeler ve örgütsel kitap ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.

569 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında aynı bölgede, 7 ayrı noktada 202 bin 500 kök Hint keneviri bitkisi, 569,9 kilo esrar ile 20 kilo skunk, keneviri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 350 metre uzunluğundaki su hortumu, 2 su motoru ve 5 elek ele geçirildi. Esrar ve skunk muhafaza altındı. Numune alınan kenevir bitkisi diğer malzemelerle birlikte yerinde imha edildi.

Kadıköy'de şaşırdan görüntü! Yaptıklarını görenler 'pes artık' dediİstanbul Kadıköy'de kadın sürücünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli dans kameralara yansıdı. Hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye düşüren sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Oğlunu bıçaklayıp kaçan babayı evde bekleyen polis yakalandı

Oğlunu bıçaklayıp kaçan babayı evde bekleyen polis yakalandı

Hafta sonu hava durumu | İstanbul, Ankara, İzmir...

Hafta sonu hava durumu | İstanbul, Ankara, İzmir...

İl il iŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

İl il iŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Askere giderken hangi eşyalar götürülür? Unutulmaması gereken askerlik malzemeleri

Askere giderken hangi eşyalar götürülür? Unutulmaması gereken askerlik malzemeleri

Sıradaki Haber