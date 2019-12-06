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06.12.2019 - 10:07 | | AA

3 terörist teslim oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi

3 terörist teslim oldu!

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı  terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada,  kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin  devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı  teröristin daha Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

 

 

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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